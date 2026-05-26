Favoriti u Parizu: Sabalenka protutnjala u drugo kolo, uspešan start za Jović i Vekić

Poznati prvi parovi druge runde

Najbolja teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je danas u prvom kolu u Parizu pobedila Džesiku Buzas Maneiro iz Španije 6:4, 6:2. Sabalenka će u drugom kolu igrati protiv pobednice meča između Čehinje Linde Fruhvirtove i Francuskinje Elze Žakemo. Plasman u drugo kolo Rolan Garosa izborile su i Amerikanke Iva Jović, Ema Navaro i Kler Liu, kao i Hrvatica Dona Vekić. Jović je u prvom kolu nadigrala Filipinku