Paunović objavio spisak igrača za utakmice protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika

Selektor fudbalske reprezentacije odabrao igrače za prijateljske mečeve

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je danas spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika, saopštio je danas FSS. Fudbaleri Srbije će 30. maja otputovati u Lisabon. Srbija će 31. maja u Lisabonu od 16.30 časova igrati protiv Zelenortskih Ostrva, a 5. juna od 4.00 sata u Toluki sastaće se sa Meksikom. Na spisku se nalaze: Golmani: Filip Stanković (Venecija), Veljko Ilić (Viđev Lođ), Luka