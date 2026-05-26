Bez vode na 30 stepeni: Čačak i Požega bez pijaće vode, Gornji Milanovac u neizvesnosti

Čačak, Požega i delovi Gornjeg Milanovca ostali su bez ili sa ozbiljno otežanim vodosnabdevanjem nakon kvara na regionalnom sistemu "Rzav" u mestu Gorobilje.

Zbog pucanja glavne cevi, stanovnici su ostali bez pijaće vode, a u nekim gradovima proglašene su i vanredne situacije, prenosi N1. U Čačku građani su već dva dana bez vode, dok se oslanjaju na cisterne koje su nedovoljne, pa je voda u prodavnicama značajno poskupela. U Požegi nema pijaće vode, dok je u Gornjem Milanovcu situacija trenutno nešto bolja, ali neizvesna. Očekuje se da će se redovno vodosnabdevanje stabilizovati tek nakon popravke sistema i višednevnih