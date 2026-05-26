Slučaj "Senjak": Određen pritvor konobaru, osumnjičen za neprijavljivanje ubistva

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana konobaru restorana "27" na Senjaku, zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva A.N. u tom restoranu.

Pritvor 20-godišnjaku je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo, rekla je za Tanjug portparolka tog suda Ivona Čogurić. On je osumnjičen za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Prethodno je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je iskoristio svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem. On je, kako se sumnja, bio na licu mesta u vreme ubistva, iako je to prvobitno negirao