Sudar voza i školskog autobusa u Belgiji: Četiri osobe poginule

Četiri osobe, uključujući dva tinejdžera, poginulo je u sudaru voza i školskog autobusa u Belgiji.

Tamošnji ministar saobraćaja Žan-Lik Krik je rekao da su među poginulima vozač autobusa i jedna odrasla osoba koja je pratila đake. Još dve osobe su teško povređene, prenosi RTL TV. Krik je, takođe, naveo da se na sigurnosnim kamerama može videti da su rampe bile spuštene. Sudar se desio ujutru na pružnom prelazu u gradu Bugenhutu, 23 kilometra od Brisela. Kako je objavio belgijski "Standard", u autobusu su bila dva odrasla i sedmoro dece. Na licu mesta je veliki