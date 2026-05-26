Turski vojni avion upadaju u grčki vazdušni prostor, došlo i do simulirane vazdušne borbe

Naoružani turski borbeni avioni nastavili su sa kršenjem grčkog nacionalnog vazdušnog prostora.

Jedan incident doveo je do simulirane vazdušne borbe između dva grčka F-16 i dva turska F-16 u području između ostrva Lemnos i Lezbos, preneo je danas Katimerini, pozivajući se na navode grčkih zvaničnika. Kako se navodi, ovaj susret je bio treći takav angažman od početka 2026. godine, a prethodni incidenti zabeleženi su 26. marta i 12. maja. Grčke vlasti su saopštile da je u ponedeljak zabeleženo 10 kršenja vazdušnog prostora. U to vreme nije bilo vojnih vežbi u