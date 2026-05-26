Luka Lijeskić na spisku seniorske reprezentacije Srbije
Luka Lijeskić (21), golman Radničkog 1923, našao se na spisku seniorske reprezentcije Srbije za utakmice protiv Zelenortskih ostrva (31. maj 16:30, Lisabon) i Meksika (5. jun 04:00, Toluka). Selektor Veljko Paunović pozvao je Lijeskića, koji je pre nekoliko dana izborio opstanak sa Radničkim u Super ligi Srbije, a pored redovnih poziva za mladu reprezentaciju našao se i na spisku za meč protiv Andore u kvalifikacijama za SP.