Dan žalosti u Kikindi zbog pogibije sedmogodišnjeg dečaka

U Kikindi je proglašen Dan žalosti povodom pogibije sedmogodišnjeg Mihajla Smetane, koji je preminuo od posledica povreda u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. maja.

Tragičan događaj desio se 10. maja u Albertovoj ulici u Kikindi, kada je na dečaka naleteo automobil i zadao mu teške telesne povrede. Nakon zbrinjavanja u Opštoj bolnici Kikinda, dečak je prebačen u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, gde je 23. maja preminuo. Dan žalosti podrazumeva spuštanje zastava na pola koplja, odavanje počasti minutom ćutanja, prilagođeni program rada ustanova kulture i zabranu izvođenja ili emitovanja
