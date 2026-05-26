Letnje vreme u Srbiji, najviša dnevna temperatura do 32 stepena

Sunčano i toplo vreme, u nekim delovima zemlje i u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.

U većem delu zemlje sunčano i toplo vreme. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 10 do 19, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu takođe sunčano i toplo, s vetrom slabim i umerenim, severnim i severozapadnim.