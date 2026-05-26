Poznata satnica mečeva srpskih tenisera na Rolan Garosu - Đoković prvi igra, Međedović uveče

Sva trojica srpskih predstavnika u muškom singlu na Rolan Garosu nastavljaju takmičenje u sredu, pošto su žrebom smešteni u isti deo kostura. Na teren će Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.

Đokovića u drugom kolu očekuje duel sa Francuzom Valentinom Roajeom, trenutno 74. teniserom sveta. Njihov meč zakazan je kao treći na stadionu "Filip Šatrije", posle susreta između Sare Bejlak i Ige Svjontek, kao i Kejtlin Kevedo i Eline Svitoline. Program počinje u podne, pa se očekuje da Đoković na teren izađe najranije oko 16 časova. Roaje je tokom karijere stizao do 54. mesta na ATP listi, a najveće uspehe beležio je na čelindžer turnirima, gde je osvojio tri