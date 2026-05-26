Rubio: Razgovori o produženju primirja i Ormuzu još nekoliko dana; IDF proširio kopnene operacije u Libanu

Državni sekretar SAD Marko Rubio kaže da će razgovori sa Iranom o produženju primirja i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza trajati još nekoliko dana. IDF proširio kopnene operacije izvan bezbednosne zone na jugu Libana. Nakon gotovo tri meseca prekida, ponovno uspostavljen međunarodni internet u Iranu.

Vašington pozvao Izrael da ne izvodi udare na Bejrut Vašington je odobrio izraelske planove za proširenje borbi protiv Hezbolaha u narednim danima, ali je istovremeno upozorio Jerusalim da ne izvodi napade u Bejrutu, prenosi više tamošnjih medija pozivajući se na izraelske zvaničnike. Američka administracija strahuje da bi eskalacija u libanskoj prestonici mogla da ugrozi pregovore Sjedinjenih Država i Irana o mogućem sporazumu. Prema navodima televizije Kanal 12,