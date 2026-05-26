Rusija preti novim udarima na Kijev; Putin potpisao zakon o upotrebi vojske za zaštitu građana u inostranstvu

Rat u Ukrajini – 1.553. dan. Nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zvaničnici upozoravaju na posledice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva o odgovornosti za eskalaciju sukoba i civilne žrtve.

Rusija preti novim udarima na Kijev, poziva strane državljane da odu Rusija je zapretila da će pokrenuti novi talas "sistematskih udara" na Kijev, nekoliko dana nakon što je izvela jedan od svojih najvećih napada na ukrajinsku prestonicu od početka rata. Novi udari će biti usmereni na "centre za donošenje odluka i komandna mesta", zajedno sa pogonima za proizvodnju dronova u gradu, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva je pozvala strane