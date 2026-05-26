SAD pokrenule "napade samoodbrane" na južni Iran; Rubio: Ormuski moreuz mora biti otvoren

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbolah u Libanu. Nakon gotovo tri meseca prekida, iranski predsednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu.

Rubio: Ormuski moreuz mora biti otvoren "na ovaj ili onaj način" Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Ormuski moreuz, između Irana i Omana, mora biti otvoren, "na ovaj ili onaj način". "Moreuz mora biti otvoren, biće otvoren na ovaj ili onaj način, tako da mora biti otvoren", rekao je Rubio novinarima u svom avionu u indijskom gradu Džajpuru, govoreći o američkim napadima na Iran koji su se dogodili tokom protekle noći, prenosi Rojters. On je kazao