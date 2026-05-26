Teheran: Američki i izraelski avioni napali iranske brodove; Rubio: Ormuski moreuz mora biti otvoren

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbolah u Libanu. Nakon gotovo tri meseca prekida, iranski predsednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu.

Teheran: Američki i izraelski avioni napali iranske brodove, ima žrtava Više osoba poginulo je u napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog moreuza, preneli su iranski mediji. Kako se navodi, napad američkih i izraelskih aviona se dogodio južno od iranskog ostrva Larak u Ormuskom moreuzu i tom prilikom ubijeno je nekoliko iranskih državljana, prenosi Fars. Prema pojedinim nepotvrđenim izveštajima, četiri osobe poginule su u napadima.