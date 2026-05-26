BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD odobrile IDF udare na Hezbolah, ali ne i napade na Bejrut; U Gazi poginulo pet osoba

BEOGRAD - Izraelski premijer Benјamin Netanјahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbolah u Libanu. Nakon gotovo tri meseca prekida, iranski predsednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu.

Premijer Izraela Benјamin Netanјahu izjavio je da je naložio izraelskim odbrambenim snagama da intenziviraju napade, odnosno "još jače pritisnu gas" u operacijama protiv libanskog militantnog pokreta Hezbolaha. Netanjahu je u video-obraćanju kasno u ponedeljak naveo da je Izrael u ratu sa Hezbolahom i da su izraelske snage poslednjih nedelja eliminisale više od 600 pripadnika te grupe, prenosi Tajms of Izrael. "Mi smo u ratu sa Hezbolahom. Samo u poslednjim