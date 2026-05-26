Čestitka predsednika Vučića povodom Kurban-bajrama

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Kurban-bajram Reisu-l-ulemi Islamske zajednice Srbije i glavnom muftiji i predsedniku mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti.

''Sa dubokim uvažavanjem najtoplije vam čestitam Kurban bajram, jedan od najvećih praznika islamske tradicije. Snažna poruka koju ovaj praznik nosi predstavlja priliku da kao društvo zasnovano na pravdi, razumevanju i solidarnosti, istaknemo značaj zajedništva i odlučno, kao i do sada, marljivo i posvećeno radimo na razvoju naše zemlje. Iskreno želim da dani Bajrama donesu mir u sva srca i da toplina porodične bliskosti i duhovna snaga budu putokaz ka budućnosti