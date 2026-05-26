Narodna skupština Republike Srpske usvojila Deklaraciju o zatvaranju OHR

BANJALUKA - Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su danas Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika, kojom se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Deklaraciji o zatvaranju OHR-a, na prijedlog predsednika Parlamenta Nenada Stevandića. Za Deklaraciju, koja sadrži osam zaključaka, glasalo je 57 poslanika od prisutnih 60. U Deklaraciji, između ostalog, se navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Deklaracijom se zahteva zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika,