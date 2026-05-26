Putin: Globalna vojno-politička situacija u svetu se značajno pogoršala

MOSKVA - Globalna vojno-politička situacija se značajno pogoršala, pojavljuju se nova žarišta nestabilnosti, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin obraćajući se učesnicima 58. sastanka Saveta šefova bezbednosnih agencija i specijalnih službi zemalja Zajednice nezavisnih država (ZND).

"Danas je globalna vojna i politička situacija postala znatno složenija. Ozbiljna kriza je zahvatila Bliski istok. Pojavila su se nova žarišta nestabilnosti, uključujući i blizu naših granica (ZND). U tom smislu, važno je maksimizirati analitičke, kadrovske, operativne i tehničke mogućnosti vaših struktura kako biste pouzdano zaštitili celu Zajednicu od potencijalnih unutrašnjih i spoljašnjih pretnji, redovno razmenjivali informacije i razvijali jedinstvene