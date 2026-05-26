Vučić u Pekingu sa predstavnicima kompanija HBIS, Bank of China, CNNC i ARIDGE

PEKING - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas, trećeg dana zvanične posete Kini, sa predstavnicima kompanija HBIS, Bank of China, CNNC i ARIDGE u Pekingu sa kojima je razgovarao o mogućnostima saradnje i projektima u kojima bi mogli da učestvuju.

"Sa predstavnicima kompanija HBIS i jedne od najvećih banaka na svetu Bank of China, o projektima koji su doprineli snažnom i ubrzanom razvoju Srbije u proteklim godinama, kao i o budućim velikim investicionim planovima Srbije u kojima bi mogli da učestvuju", napisao je Vučić na Instagramu. Vučić je sa predstavnicima China National Nuclear Corporation razgovarao o konkretnijim koracima u saradnji, kako kaže, imajući u vidu da je CNNC jedan od ključnih potencijalnih