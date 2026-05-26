Sa delegacijom Kongresa SAD ministar Starović i državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova

Ministar Srbije za evropske integracije Nemanja Starović sastao se danas sa delegacijom eksperata i savetnika iz Kongresa Sjedinjenih Američkih Država koja je u poseti Beogradu i regionu u okviru Programa međusobne obrazovne i kulturne razmene (Mutual Educational and Cultural Exchange Act – MECEA).

Delegaciju čine saradnici kongresmena iz saveznih država Njujork, Florida, Viskonsin, Severna Karolina, Ilinois, Virdžinija i Misuri. Tokom sastanka razgovarali su o unapređenju odnosa Srbije i SAD, evropskim integracijama Srbije, regionalnoj saradnji i „aktuelnim geopolitičkim izazovima“, saopštilo je Ministarstvo. Starović je istakao da Srbija pridaje veliki značaj razvoju srpsko-američkih odnosa, zasnovanih na uzajamnom poštovanju i jačanju političke i ekonomske