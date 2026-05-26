Vučić obišao Univerzitet u Pekingu i Muzej Komunističke partije Kine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je u Kini obišao Univerzitet Ćinghua, Muzej Komunističke partije te zemlje i tehnološku kompaniju „Šaomi“ (Xiaomi), gde je razgovaro sa zvaničnicima i studentima.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je na Ćinghua univerzitetu držao govor i rekao da mu je čast da podeli „neka od svojih viđenja sa talentovanim studentima koji će ostaviti svoj trag u budućoj Kini“. U Muzeju Komunističke partije i kompaniji „Šaomi“, Vučić je u odvojenim objavama naveo da se susreo sa naprednom tehnologijom koja je za čoveka „samo filmska mašta“ i pozvao predstavnike te kompanije da izlože svoje proizvode na specijalizovanoj izložbi Expo2027.