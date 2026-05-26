Favoriti po planu na Rolan Garosu

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se danas u drugo kolo Rolan Garosa u Parizu, pošto je pobedila 84. teniserku sveta Veroniku Erjavec iz Slovenije posle dva seta, 6:2, 6:2.

Druga teniserka sveta pobedila je posle 75 minuta. Ona je napravila četiri brejka, a Erjavec nijednom nije uspela da joj oduzme servis. Ribakina će u drugom kolu igrati protiv Ukrajinke Julije Starodubceve. U drugom kolu je i Italijan Mateo Beretini, koji je pobedio Martona Fučoviča iz Mađarske 6:7, 7:5, 6:1, 6:2. Njegov protivnik biće domaći teniser Artur Rinderkneš, koji je pobedio Austrijanca Jurija Rodionova 7:6, 6:2, 6:3. Španski teniser Rafael Hodar plasirao