Koko Gof silovito krenula u odbranu pariskog trona!

Četvrta teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je danas u prvom kolu u Parizu pobedila svoju sunarodnicu, 75. igračicu sveta Tejlor Taunsend posle dva seta, 6:4, 6:0.

Meč je trajao sat i 22 minuta. Gof je šest puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Taunsend osvojila dva brejka. Gof, koja brani titulu na Rolan Garosu, će u drugom kolu igrati protiv 129. teniserke sveta Egipćanke Majar Šerif, koja je danas u prvom kolu pobedila 115. igračicu sveta Mađaricu Dalmu Galfi posle dva seta, 7:5, 6:4. Češka teniserka Linda Noskova nije uspela da se plasira u drugo kolo, pošto je u prvom kolu izgubila od 49. igračice sveta Grkinje