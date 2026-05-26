Metla u Ohaju, Niksi igraju za prsten!

Niksi su dominirali još jednom u gostima i duplim brejkom završili posao.

Njujork će prvi put od Van Gandija, Juinga i ostalih igrača te odlične generacije devedesetih igrati za krunu. Konačnih 130:93 odslikava odnos snaga, bez mnogo muke gosti su slavili u Ohaju i uz 19 poena i 14 skokova Taunsa počistili Kavse. Anunobi je dodao 17, Šamet sa klupe 16, po 15 su dali Branson koji nije forsirao i Bridžes. Njujork je U seriji od 11 pobeda u ovogodišnjem plej-ofu, čestri tim u istoriji kome je to uspelo. I prvi od Voriorsa iz 2017. godine. I