Paunović ima klauzu da napusti reprezentaciju Srbije, mogao bi uskoro da je aktivira i napadne titulu?
Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović danas je saopštio spisakigrača na koje računa za predstajeće prijateljske utakmice protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika.
Prema pisanju španske "Marke" postoji mogućnost da ovo bude jedan od Paunovićevih poslednjih spiskova, jer bi od naredne sezone mogao da preuzme grčki PAOK. "Marka" tvrdi da selektor Srbije u svom ugovoru sa Fudbalskim savezom Srbije do 2030. godine ima klauzulu po kojoj bi mogao da napusti nacionalni tim i preuzme neki klub u slučaju odgovarajuće ponude. Isti list je ranije pisao o zainteresovanosti Hetafea za srpskog stručnjaka i "emotivnoj" klauzuli prema kojoj