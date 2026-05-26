Vreme sunčano i veoma toplo – UV zračenje pojačano

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz temperature koje će se kretati od 28 do 32 stepena.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, dok se u planinskim predelima povremeno očekuju jači udari. Tokom poslepodneva u brdsko-planinskim krajevima južne i jugozapadne Srbije moguć je lokalni razvoj oblačnosti, ponegde praćen kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni, a u većini gradova očekuje se pravi letnji dan. Meteorolozi upozoravaju da će UV zračenje biti pojačano, pa se savetuje oprez pri dužem boravku na suncu.