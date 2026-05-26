Drama na Pravnom fakultetu: Hitno evakuisani svi studenti

U zgradi Pravnog fakulteta u Beogradu danas je izbio požar, nezvanično saznaje Telegraf.

Svi koji su se u trenutku izbijanja plamena nalazili u objektu hitno su evakuisani iz zgrade. Prema prvim informacijama, na lice mesta su ekspresno stigle vatrogasne ekipe, tri vozila i jedanaest vatrogasaca, koje su odmah započele akciju gašenja plamena. Zahvaljujući njihovim naporima, požar je stavljen pod kontrolu. Prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa, požar je izbio u u kućici za lift, nema povređenih. (Telegraf.rs)