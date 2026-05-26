Iguman manastira Vatoped posetio Eparhiju Bačku zajedno sa patrijarhom Porfirijem

Iguman manastira Vatoped arhimandrit Jefrem posetio je danas Eparhiju Bačku zajedno sa patrijarhom srpskim Porfirijem, a u pratnji episkopa moravičkog Tihona, šefa Kabineta srpskog patrijarha, protojereja Đorđa Stojisavljevića i protođakona Dragana Radića, saopštila je SPC.

Delegaciju svetogorskog manastira, koju je predvodio patrijarh Porfirije, u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu dočekao je mitropolit bački Irinej i episkop mohački Damaskin, nakon čega su su posetili Saborni hram Svetog velikomučenika Georgija, gde im je kratak istorijat hrama predstavio nastojatelj protojerej Velimir Vrućinić. U saopštenju se navodi da je u Vladičanskom dvoru bio i prijem, nakon čega je delegacija manastira Vatoped posetila manastir Vaskrsenja