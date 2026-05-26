Metla na Istoku: Njujork Niksi zbrisali Klivlend i posle četvrt veka idu u veliko NBA finale

Košarkaši Njujork Niksa plasirali su se u veliko finale NBA lige prvi put od 1999. godine! U četvrtoj utakmici finala Istočne konferencije, Niksi su u gostima deklasirali Klivlend Kavalirse rezultatom 130:93, čime su seriju završili maksimalnim rezultatom 4:0.

Dominacija tima iz "Velike jabuke" bila je zastrašujuća. Pobednik se nije dovodio u pitanje ni jednog trenutka, a prednost je u četvrtoj četvrtini iznosila i maksimalnih 45 poena. Najbolji u redovima pobednika bio je Karl-Entoni Tauns sa "dabl-dabl" učinkom od 19 poena i 14 skokova. Pratio ga je OG Anunobi sa 17, dok je rezervista Lendri Šemet dodao 16 poena. Džejlen Brunson, koji je proglašen za MVP-ja serije (prosek 25.5 poena i 7.8 asistencija), meč je završio