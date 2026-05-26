Najteži protivnik Novaka do četvrtfinala RG prošao bez ispaljenog metka: Zvezda u usponu se povukla!

Osmi nosilac Rolan Garosa Aleks De Minor ići će direktno u treće kolo ovog Grend slema pošto mu je pre samog dvoboja predao Aleksander Bloks.

Ova informacija je od značaja za Novaka Đokovića. Naime, De Minor je najopasniji mogući protivnik Novaka u četvrtfinalu. Makar, na papiru. Sada će imati i još par dana više za odmor, a onda će igrati protiv Jakuba Menšika ili Marijana Navonea. Bloks, koji važi za jednu od najvećih zvezda u usponu, nije mogao da se oporavi za meč za Australijancem. Ovo utiče i na drugog srpskog predstavnika, Miomira Kecmanovića. Miša bi, u slučaju da obavi svoje zadatke u drugom i