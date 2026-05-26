Novak Đoković zaigrao sa Tarom uz pesmu Dare koja odzvanja Evropom: Nole nikad raspoloženiji na Rolan Garosu!

Srpski teniser i najbolji ikada Novak Đoković uspeo je da slavi u prvom kolu Rolan Garosa i plasira se u narednu rundu.

Tamo ga čeka duel protiv Valentana Roajea iz Francuske, dok je on pokazao i tokom meča prvog kola da je i te kako raspoložen u Francuskoj. Novak Đoković je u jednom momentu tokom meča sa Mpeši Perikarom počeo i da igra, a isto je uradio i po završetku meča dok je slavio. Imao je posebnu koreografiju, dok je sada istu napravio i sa ćerkicom Tarom. Njih dvoje su igrali uz pesmu koja je postala viralna u poslednje vreme, koju izvodi Dara koja je s njom pobedila i na