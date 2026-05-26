Predsednik Srbije obilazi fabriku Xiaomi u Pekingu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini.

Takođe, održao je i sastanak sa predstavnicima kompanije, a sastanku prisustvuju i ministri u Vladi Srbije, koji su deo delegacije. Fabrika se nalazi u pekinškoj ekonomsko-tehnološkoj razvojnoj zoni Jidžuang i prostire se na čak 718.000 kvadratnih metara. Najimpresivniji podatak jeste brzina proizvodnje - novo vozilo silazi sa trake na svakih 76 sekundi. Kada radi punim kapacitetom, fabrika može da proizvede oko 40 vozila na sat. Jedna od glavnih karakteristika