Raste broj žrtava u samobilačkom napadu u Pakistanu: Automobil pun eksploziva udario u voz

Telegraf pre 5 minuta
Broj poginulih u u samoubilačkom bombaškom napadu na voz u jugozapadnom Pakistanu porastao je na više od 30, nakon što je ranije saopšteno da su u eksploziji stradale 24 osobe, saopštili su pakistanski zvaničnici.

Dva pokrajinska zvaničnika u provinciji Beludžistan, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su za Rojters da je broj žrtava napada koji se dogodio u nedelju porastao na više od 30. Napad se dogodio kada je bombaš samoubica udario u voz automobilom koji je bio natovaren eksplozivom. Odgovornost za napad na voz u kome su se nalazili članovi pakistanskih bezbednosnih službi i njihove porodice, preuzela je separatistička Oslobodilačka vojska Beludžistana
