Stigao najnoviji izveštaj o platama u Srbiji: Da li Vojvođani imaju najveću zaradu?

Republički zavod za statistiku ( RZS) saopštio je najnovije podatke o zaradama, prema kojima je prosečna bruto plata u Srbiji za mart 2026. godine iznosila 167.263 dinara, dok je prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) iznosila 121.650 dinara, što je nešto više od 1.030 evra.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna martovska neto zarada nominalno je veća za 12,6 odsto, a realno za 9,5 odsto. Sa druge strane, u periodu januar-mart 2026. godine, u odnosu na prva tri meseca prošle godine, prosečna neto plata zabeležila je nominalni rast od 11,7 odsto, odnosno realni rast od 8,9 odsto. Zvanična statistika pokazuje i vrednost medijalne neto zarade, koja je u martu 2026. godine iznosila 92.753 dinara. To znači da je tačno 50