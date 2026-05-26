Suficit na tekućem računu evrozone u martu pao na 15 milijardi evra

Sezonski prilagođeni suficit na tekućem računu evrozone je u martu pao sa februarskih 26 milijardi evra na 15 milijardi evra, objavila je Evropska centralna bankas (ECB).

Kako se navodi, u martu je zabeležen suficit u kategoriji robe u iznosu od 14 milijardi evra, kao i u uslugama 14 milijardi evra i primarnog prihoda dve milijarde evra, uz deficit sekundarnog prihoda od 16 milijarde evra. Posmatrano na nivou od 12 meseci zaključno sa martom, suficit evrozone je iznosio 275 milijardi evra, odnosno 1,7 odsto BDP-a. Rezulat je nepovoljniji u odnosu na isti period prošle godine kada je registrovan suficit od 368 milijardu evra koji