Toplotna kupola nad Evropom! Ljudi umiru od vreline: Vrućine zahvatile i naš region, spas se traži u Jadranu

Prvi ozbiljan toplotni talas ove godine zahvatio je veliki deo Evrope, a neuobičajeno visoke temperature beleže se od Iberijskog poluostrva pa sve do centralnih delova kontinenta i juga Engleske.

Iako vreli talasi najčešće najpre pogađaju Mediteran, pre svega Španiju i Portugaliju, ovoga puta ekstremna vrućina proširila se znatno severnije i zapadnije nego što je uobičajeno za kraj maja. Najtoplije je trenutno u Španiji, Portugaliji i Francuskoj, gde temperature dostižu 37, pa čak i 38 stepeni. Veoma toplo je i u oblasti Alpa, gde se temperatura penje iznad 30 stepeni, dok je jug Engleske suočen sa pravim letnjim uslovima. U Londonu se sutra očekuje čak 34