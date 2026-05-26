"Nisam ja siner": Medvedev zagrmeo nakon eliminacije sa Rolan Garosa

RUS Danil Medvedev ispao je u prvom kolu Rolan Garosa od Adama Voltona, a nakon susreta preuzeo je odgovornost.

Foto: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard Istakao je da je krivica njegova, te da vrućina nije mnogo uticala na njega. - Da, nije bio lak meč. Nisam igrao svoj najbolji tenis. On je u nekim trenucima igrao dobro, u nekima ne baš toliko dobro, a ja sam uspevao da uzmem gemove kada on nije igrao dobro. To je to. Nisam uspeo da podignem nivo igre dovoljno da dobijem ceo meč i zato sam izgubio. Da li mislite da je vrućina danas igrala neku ulogu? Rezultati po setovima