Zašto odlažemo: lenjost ili nešto mnogo dublje?

Lenjost ne postoji. Postoji zaustavljenost kreativnosti pod uticajem stida. I manjak volje, usled slabog poverenja u sebe

Najlakše je etiketirati neko ponašanje, i reći čoveku da je „lenj“, jer je sto puta rekao da će nešto uraditi, pa nije. Na taj način samo potvrđujemo da ne vidimo šumu od drveta. Ne vidimo stvarni otpor iza posledice, očigledno ne poznajemo dovoljno složenost bića, pa padamo na društvene floskule o lenjosti, nastale iz neznanja i nerazumevanja. I sve sam osetljivija na takve stvari, jer svakodnevno osluškujem ljude koji, sabijeni sopstvenim strahovima od