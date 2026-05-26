Rekordne majske temperature: Preko 30 stepeni u Srbiji, vreli talas u zapadnoj Evropi

Evropa se suočava sa neuobičajenim majskim vrućinama, dok su u Španiji i Francuskoj temperature na mnogim mestima prešle 35 °C. Oboreni su brojni lokalni rekordi, a toplota se širi od Iberijskog poluostrva do severa Evrope

U ponedeljak, 25. maja, u Velikoj Britaniji oboren je rekord star 82 godine. Naime, tog dana bila je izmerena najviša majska temperatura od kad postoje merenja: 34,8 °C u okolini Londona. Prethodni rekord, zabeležen davne 1944. godine, bio je 32,8 °C u maju, podseća Nikola Zdravković sa portala Klima 101. Ovaj rekord je posledica jakog toplotnog talasa koji je zahvatio ogromno prostranstvo zapadne Evrope, od Portugala i severa Španije, preko Francuske do juga