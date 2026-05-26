Očekuje se početak punjenja sistema Rzav

ARILJE – Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema „Rzav“ u mestu Gorobilje ušla je u završnu fazu, a tokom noći očekuje se početak punjenja sistema i uspostavljanje pritiska, izjavio je predstavnik JP „Rzav“ Arilje Mišo Radojević.

Prema njegovim rečima, trenutno se obavlja navlačenje čeličnih naglavaka na betonske cevi, što predstavlja preduslov za početak zavarivačkih radova. „U toku je završna faza montažerskih radova. To obuhvata navlačenje čeličnih naglavaka na betonske cevi i to je uvertira za sledeću fazu, odnosno zavarivačke radove“, rekao je Radojević. On je naveo da će zavarivanje trajati čitav dan zbog velikog prečnika cevi od 1,2 metra i složenosti radova. „Nadam se da ćemo tokom