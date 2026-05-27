Izrael tvrdi: Likvidiran vojni komandant Hamasa

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i izraelski ministar odbrane Izrael Kac saopštili su da je izraelska vojska u Pojasu Gaze izvela vazdušni udar u kojem je ubijen Mohamed Odeh, novoimenovani komandant brigade Al Kasam, vojnog krila Hamasa.

U zajedničkom saopštenju Netanjahua i Kaca navodi se da je napad izveden po njihovom nalogu, kao i da je Odeh bio jedan od organizatora napada 7. oktobra 2023. godine i da je u vreme tog napada bio na čelu obaveštajne službe Hamasa, preneo je Tajms of Izrael. Izraelski javni servis Kan preneo je navode neimenovanog izraelskog zvaničnika koji je potvrdio da je Odeh ubijen, dok je televizija Kanal 12, pozivajući se na bezbednosne izvore, navela da je operacija