Mirovni sporazum Amerike i Irana ‘visi u vazduhu’, Izrael udara po Libanu

BBC News pre 31 minuta

Reuters

Dok su pregovori o mirovnom sporazumu Amerike i Irana 'ni na nebu ni na zemlji', Izrael je pokrenuo talas napada na Liban, tvrdeći da gađa vojne položaje Hezbolaha, vojno-političke organizacije.

Desetine ljudi je poginulo u intenzivnom talasu izraelskih udara širom južnog i istočnog Libana, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio da će pojačati vojnu akciju protiv Hezbolaha.

Više od 30 ljudi je poginulo u najnovijim napadima, među njima i nekoliko dece, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Izraelska vojska je saopštila da je pogodila više od 100 infrastrukturnih objekata i boraca Hezbolaha u jednoj od najžešćih noći bombardovanja od početka primirja, dogovorenog uz posredovanje SAD, sredinom aprila.

Mirovni pregovori Amerike i Irana se vode, ali je pitanje u kakvoj su fazi i hoće li biti uspešni, posebno posle najnovijeg napada američkih snaga na jug ove bliskoistočne države.

Američki bombarderi su prvi put od primirja dogovorenog 8. aprila, gađali jug Irana, što Teheran naziva „grubim kršenjem“ primirja.

Amerikanci su saopštili da su gađali iranske raketne lokacije i čamce koji pokušavaju da postave mine u Ormuskom moreuzu, ključnoj svetskoj pomorskoj ruti za prevoz nafte i tečnog prirodnog gasa.

Dok su iz Centralne vojna komande SAD rekli da su udari izvedeni u „samoodbrani“, iz Irana su poručili da napad neće proći bez odgovora.

Reuters

Nije jasno kakav bi uticaj najnoviji američki napad mogao da ima na mogući mirovni sporazum SAD i Irana.

Međutim, američki državni sekretar Marko Rubio je posle napada rekao da je dogovor i dalje moguć, ali da će „biti potrebno nekoliko dana“.

Jedna od prepreka navodno je zahtev Teherana za oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava u inostranstvu.

Pre nekoliko dana, Tramp je najavio mirovni sporazum - što iz Teherana nije potvrđeno - rekavši i da bi on podrazumevao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

„Moreuz mora da budu otvoren i biće - ovako ili onako.

„Ono što se tamo dešava je nezakonito, nelegalno je, neodrživo je za svet, neprihvatljivo je“, odgovorio je Rubio novinarima posle novog napada američkih snaga.

Iz centralne vojne komande SAD rekli su da su ciljali područje u blizini Bandar Abasa, južnog lučkog grada, u kojem je iranska pomorska baza u Ormuskom moreuzu, objavio je Njujork tajms.

BBC

Amerika i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, izazvavši sukob širom Bliskog istoka.

U prvom napadu, ubijen je dotadašnji vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, a na njegovo mesto došao je njegov sin, Modžtaba Hamnei, za koga su Amerikanci rekli da je 'unakažen' u istom tom udaru.

Iran je odgovorio napadima na Izrael i države saveznice SAD u Persijskom zalivu.

Od početka napada, Iran delotvorno blokira Ormuski moreuz, uzak morski prolaz od 33 kilometra, kroz koji se prevozi oko petina svetske nafte i prirodnog gasa, dopuštajući saobraćaj samo brodovima zemalja koje smatra prijateljskim.

Kao odgovor, Amerikanci su zaposeli pozicije u Omanskom zalivu, 'vrata' ka Ormuskom moreuzu.

Amerika i Iran su 8. aprila postigli dogovor o primirju, ali je od tada bilo nekoliko kršenja, pogotovo u Ormuskom moreuzu.

Izrael se za sada pridržava dogovora o primirju sa Iranom, ali nastavlja napade na Hezbolah, libansku vojno-političku organizaciju, koja je sve do sada imala finansijsku i vojnu podršku Teherana.

Amerika i Iran navodno pregovaraju o sporazumu kojim bi se primirje produžilo za 60 dana, Ormuski moreuz bi ponovo bio zatvoren i u kojem je plan za dalje pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Prema američkim medijima, razgovori neće odmah dovesti do konačnog rešenja.

Sporna pitanja će verovatno biti pregovarana kasnije, u šta spadaju i detalji o ublažavanju sankcija Iranu, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava u inostranstvu i zahtevi Vašingtona da Iran ograniči nuklearne ambicije.

Na početku rata, smatra se da je Iran imao oko 440 kilograma uranijuma koji je bio obogaćen do 60 odsto čistoće, a do potrebnih 90 odsto za proizvodnju nuklearnog oružja bilo bi potrebno malo.

Tramp je rekao da će obogaćeni uranijum biti ili „odmah“ predat SAD, ili „poželjno, u saradnji i koordinaciji sa Iranom, uništen na licu mesta“.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.27.2026)