Sindrom policističnih jajnika: Promenom naziva do brže dijagnoze

BBC News | Dejana Vukadinović - BBC

Stefana Stakić je godinama pokušavala da pronađe izlaz iz zdravstvenog lavirinta.

„Od pregleda do pregleda, od terapije do terapije i tako u nedogled", govori za BBC na srpskom.

Bezuspešno je tražila adekvatan lek za zdravstveni problem dijagnostikovan u pubertetskim danima - sindrom policističnih jajnika (PCOS) usled kog menstruacije mogu biti neredovne.

Reč je o poremećaju koji ima svaka osma žena u svetu, a do skoro se isključivo tretirao kao ginekološki problem.

Sredinom maja 2026, PCOS je posle višegodišnjeg istraživanja i apela međunarodnih zdravstvenih organizacija zvanično promenio naziv u poliendokrini metabolički ovarijalni sindrom (PMOS), objavljeno je u časopisu Lanset.

Ovo je velika promena, jer se ime nekog oboljenja retko menja, a ni procedura nije tako jednostavna, ukazuje Svetlana Spremović Rađenović, načelnica odeljenja Ginekološke endokrinologije, Kliničkog centra Srbije (KCS).

„Ginekološki simptomi su kod ovog stanja vodeći, najočigledniji i vidljivi i jesu vrh ledenog brega, ali ispod površine su drugi: endokrinološki i na kraju metabolički.

„Novi naziv će preciznije opisati prirodu ovog oboljenja i signalizira da treba da se ispita svaki aspekt, ne samo ginekološki", dodaje Spremović Rađenović za BBC na srpskom.

Simptomi koji ukazuju da je reč o PMOS-u su akne, maljavost i neredovni ciklusi, ali se različito ispoljavaju, objašnjava Spremović Rađenović.

„To je doživotna bolest i prvi problemi pojavljuju se u pubertetu.

„Slede reproduktivne, i na kraju metaboličke poteškoće, zbog čega ovo treba da se posmatra kao sistemsko stanje", ukazuje ona.

U naredne tri godine novi naziv bi trebalo da se postepeno uvede u medicinsku praksu.

Stefanu je ova vest posebno ohrabrila.

„Ovo mi je i dokaz da se nisam uzalud borila i godinama ukazivala da su mi jajnici dobro", dodaje.

Jedno slovo menja sve

Stari naziv je sugerisao da pacijenti sa PMOS-om imaju veliki broj abnormalnih cista na jajnicima (patološke nekancerogene koje mogu da rastu, puknu, krvare i izazovu bol, a ponekad zahtevaju i hirurško lečenje), objasnila je Helen Tid, jedna od doktorki koje su godinama ukazivale na problematičnost u nazivu.

Tokom godina je sa kolegama utvrdila da je mala verovatnoća da se kod PMOS-a razviju ove patološke ciste.

Kod njih se često javlja veliki broj „zaustavljenih folikula", odnosno jajnih ćelija koje nisu uspele da potpuno sazru unutar jajnika zbog hormonskih poremećaja izazvanih upravo ovim sindromom.

Zato „policistični" nije tačan naziv jer zaustavljeni folikuli nisu ciste, ukazala je Tid za Live Science .

Usredsređivanje samo na jajnike zanemaruje poremećaje rada hormona koji kasnije utiču na metabolizam, telesnu težinu, kožu, reproduktivno i mentalno zdravlje, rekla je.

„Ime se usredsređuje na policističnu morfologiju (strukturu) jajnika, koji nije ni neophodan ni dovoljan za postavljanje dijagnoze sindroma", napisali su stručnjaci u istraživanju.

Dijagnoza PMOS-a često se vezuje sa problemom plodnosti.

„Žene sa PMOS-o mogu da zatrudne i 65 odsto njih iznese trudnoću, ali su u većem riziku da im se javi trudnički dijabetes, ili preeklampsija (povišeni krvni pritisak)", ukazala je za BBC Čand Kaur, osnivačica organizacije PCOS Relief .

Od lekara do lekara: 'Proći će'

Stefana bi volela da je do ove promene došlo tokom njenih tinejdžerskih dana.

Nerado ih se seća.

Slika lica i leđa prepunih akni i danas joj stvara osećaj nelagode.

Stidela se sopstvenog izgleda, pa je čak izbegavala da izlazi sa prijateljima.

Za razliku od vršnjakinja, nikada nije imala redovan menstrualni ciklus.

„Govorili su da mi da je normalno jer sam u pubertetu i da će proći", priseća se za BBC na srpskom.

Posle puberteta nije bilo ništa bolje te su joj prepisali hormonalnu terapiju.

To joj se odrazilo na kilažu - ugojila se, zbog čega se dodatno povukla u sebe.

Ginekolozi ništa problematično nisu uočavali na ultrazvuku - nekoliko vodenih cisti koje je trebalo da kontroliše jednom godišnje.

„Na svako moje pitanje dobijala sam uopšten odgovor: 'Proći će'.

„Nikad me nisu poslali na dodatne provere - isključivo su ga tretirali kao ginekološko oboljenje", kaže ona.

Ispostaviće se da ima insulinsku rezistenciju, odnosno preddijabetes, poremećaj koji karakterišu povišene koncentracije glukoze i insulina, hormona pankreasa koji omogućava da šećer uđe u ćelije i nahrani ih.

„Tada sam shvatila da nisam lečila glavni problem", kaže ova 46-godišnjakinja.

Istu dijagnozu dobila je i Britanka Šarlot Notlej 2021. uz policistične jajnike.

Lekar opšte prakse joj je prepisao hormone, a uput za ginekologa će joj prepisati samo ako poželi da ima bebu.

Život sa sindromom policističnih jajnika izazvao joj je osećaj „kao da nije normalna".

„Ne znam kako je probuditi se i nemati užasnu migrenu ili bolove u jajnicima ili materici", ispričala je za BBC u novembru 2025.

Zbog nedostatka informacija okrenula se društvenim mrežama i veštačkoj inteligenciji kako bi saznala nešto više o simptomima koji su je mučili.

„Društvene mreže, koliko god da su zastrašujuće, postale su moj lekar poslednjih 18 meseci.

„Ne bi trebalo da se oslanjam na njih, niti na savete drugih šta su sve isprobali i testirali kako bih se nosila sa stanjem koje se ne može izlečiti", rekla je.

Tokom 2024. godine, prestala je da odlazi kod lekara opšte prakse i traži pomoć.

„Bila sam umorna od toga da mi stalno govore da sam previše debela“, dodala je.

Doktorka Spremović Rađenović kaže da su još 1990-ih uveli obavezu da se rade testovi opterećenja kako bi se prepoznala promena u metabolizmu.

Reč je o testu krvi kojim se utvrđuje nivo šećera i insulina u krvi.

Međutim, važno je da se krv vadi iz jednog mesta, kako bi se dobili pouzdani rezultati, dodaje.

'Ne mogu da se setim šta sam sve pila'

Milena Jovčić je godinama posle dijagnoze sindroma policističnih jajnika uradila test opterećenja.

Nije imala povišen insulin, ali su dodatne analize pokazale da ima uvećan nivo muških hormona.

Podaci ukazuju da poremećaj insulina ima 80 odsto gojaznih sa ovim sindromom i oko 50 pacijentkinja koje nemaju višak kilograma, a imaju PMOS, ukazuje doktorka Spremović Rađenović.

„Višak insulina podstiče jajnike da luče muške hormone i što je više muških hormona više je i poremećaja u telu.

„To se dalje usmerava ka mozgu, pa i hipofiza (glavna endokrina žlezda) počinje da luči muške hormone koji potom ponovo utiču na rad jajnika - to vam je poput vrtloga, začarani krug", objašnjava.

Međutim, Mileni i dalje nisu rekli kako treba da leči zdravstveni problem sa kojim se bori više od 10 godina.

Do sada su joj prepisivali hormonske pilule, ali ona, vođena tuđim iskustvom i dalje ne želi da ih pije.

„Pomažu dok ih piješ, ali može da ti naruši ravnotežu organizma, a to nisam želela.

„Doktorkin savet je bio da radimo godišnje kontrole i da će mi prepisati dodatne tablete kada poželim da zatrudnim", priseća se.

Odlučila se za čajeve i prirodne napitke.

„Više i ne mogu da se setim šta sam sve pila", dodaje.

U međuvremenu su joj dijagnostikovali i endometriozu, hronično dobroćudno, ali neizlečivo oboljenje usled kojeg se u ženskim reproduktivnim organima takođe razvijaju tkiva ili ciste - šupljinice ispunjene tečnošću ili čvrstom materijom.

„Kada gledam ekran tokom pregleda kao da vidim saće meda", kaže ona.

Razvoju PMOS-a doprinose i određeni geni, te se delimično smatra i naslednim oboljenjem, dodaje Spremović Rađenović.

Milenina sestra ima istu dijagnozu.

Preporučili su joj iste lekove i nisu je poslali na dodatne analize.

„Valjda će ova izmena naziva nešto promeniti", optimistična je.

Oko 60 odsto žena sa PMOS-om mučilo se da dobije dijagnozu, pokazalo je istraživanje dobrotvorne organizacije Verity PCOS Ujedinjenog Kraljevstva 2024.

Mnoge studije su pokazale da su i lekari i pacijenti mislili da je prethodni naziv zbunjujući, jer su abnormalne ciste na jajnicima gledali kao glavnu odliku stanja.

Promenu imena podržalo je čak 76 odsto medicinskih radnika.

Novo ime bi moglo pomogne da se brže dođe do dijagnoze, pa i samog lečenja.

„Morali smo da se udaljimo od netačnog ka tačnom“, rekla je Helen Tid.

Kada se dijagnostikuje i leči na pravi način, ljudi sa PMOS-om mogu da imaju decu.

Iako se poslednjih godina sve više razgovara o ovom sindromu i dalje se shvata kao ginekološko stanje, kaže načelnica Ginekološke endokrinologije u beogradskom Kliničkom centru.

Zato je važno da se urade sve analize, a ova promena naziva će ukazati da „treba uzeti u obzir i metaboličku komponentu", dodaje.

„Bar se druge devojke neće patiti i lutati od lekara do lekara.

„Nekada i jedno slovo može da vam spasi život", zaključuje Stefana Stakić.

(BBC News, 05.27.2026)