Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

Beta pre 41 minuta

Bela kuća je danas saopštila da izveštaj iranske državne televizije u kojem se govori o prvom nezvaničnom okviru memoranduma o razumevanju Irana i SAD radi okončanja rata "nije tačan" i da je to "potpuna fabrikacija", preneo je Rojters.

Iranska državna televizija javila je danas da je Teheran dobio nacrt prvog nezvaničnog okvira memoranduma o razumevanju sa SAD o okončanju sukoba.

Po tom dokumentu, kako je prenela ta televizia, Iran bi ponovo uspostavio komecijalnu plovidbu kroz Ormuski moreuz i vratio je na nivo pre rata u roku od mesec dana dok bi SAD povukle vojne snage koje su blizu Irana i ukinule pomorsku blokadu, prenosi agencija Rojters.Državna iranska televizja navela je da okvir koji isključuje vojne brodove i predviđa da Iran upravlja pomorskim saobraćajem kroz moreuz u saradnji sa Omanom još nije finalizovan i da Teheran neće preduzeti nikakve korake bez "opipljive provere".

Televizija je dodala da, ukoliko se konačni sporazum postigne, on bi u roku od 60 dana mogao da bude odobren u obavezujućoj rezoluciji Saveta bezbednosti UN.

Pojava Memoranduma o razumevanju SAD-Iran ukoliko se to dogodilo, bila bi rezultat posrednih pregovora pokrenutih posle početka rata krajem februara u kojima je Pakistan igrao centralnu ulogu posrednika između Teherana i Vašingtona, a u poslednje vreme takvu ulogu ima i Katar.

(Beta, 27.05.2026)