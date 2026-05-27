Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

Beta pre 41 minuta

Bela kuća je danas saopštila da izveštaj iranske državne televizije u kojem se govori o prvom nezvaničnom okviru memoranduma o razumevanju Irana i SAD radi okončanja rata "nije tačan" i da je to "potpuna fabrikacija", preneo je Rojters.

Iranska državna televizija javila je danas da je Teheran dobio nacrt prvog nezvaničnog okvira memoranduma o razumevanju sa SAD o okončanju sukoba.

Po tom dokumentu, kako je prenela ta televizia, Iran bi ponovo uspostavio komecijalnu plovidbu kroz Ormuski moreuz i vratio je na nivo pre rata u roku od mesec dana dok bi SAD povukle vojne snage koje su blizu Irana i ukinule pomorsku blokadu, prenosi agencija Rojters.Državna iranska televizja navela je da okvir koji isključuje vojne brodove i predviđa da Iran upravlja pomorskim saobraćajem kroz moreuz u saradnji sa Omanom još nije finalizovan i da Teheran neće preduzeti nikakve korake bez "opipljive provere".

Televizija je dodala da, ukoliko se konačni sporazum postigne, on bi u roku od 60 dana mogao da bude odobren u obavezujućoj rezoluciji Saveta bezbednosti UN.

Pojava Memoranduma o razumevanju SAD-Iran ukoliko se to dogodilo, bila bi rezultat posrednih pregovora pokrenutih posle početka rata krajem februara u kojima je Pakistan igrao centralnu ulogu posrednika između Teherana i Vašingtona, a u poslednje vreme takvu ulogu ima i Katar.

(Beta, 27.05.2026)

Povezane vesti »

Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

N1 Info pre 31 minuta
Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

Serbian News Media pre 41 minuta
Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

Radio sto plus pre 35 minuta
Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

Pravo u centar pre 40 minuta
Iran: Prema nacrtu sporazuma sa SAD, Ormuski moreuz bi bio otvoren i ukinuta blokada

Iran: Prema nacrtu sporazuma sa SAD, Ormuski moreuz bi bio otvoren i ukinuta blokada

Nedeljnik pre 1 sat
Na korak od primirja?! Objavljeni detalji iz nacrta sporazuma između SAD i Irana: Vojska SAD se povlači, otvara se Ormuski…

Na korak od primirja?! Objavljeni detalji iz nacrta sporazuma između SAD i Irana: Vojska SAD se povlači, otvara se Ormuski moreuz

Blic pre 2 sata
Pad cena nafte zbog nade u skori sporazum na Bliskom istoku

Pad cena nafte zbog nade u skori sporazum na Bliskom istoku

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranRojtersTeheranBela kuća

Svet, najnovije vesti »

Ministri spoljnih poslova EU najavili razgovore o mogućim pregovorima sa Rusijom

Ministri spoljnih poslova EU najavili razgovore o mogućim pregovorima sa Rusijom

Insajder pre 15 minuta
Šef UN za klimu: Vrućina u Evropi je brutalni podsetnik na globalno zagrevanje

Šef UN za klimu: Vrućina u Evropi je brutalni podsetnik na globalno zagrevanje

RTV pre 31 minuta
Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

Bela kuća demantovala postojanje memoranduma o razumevanju s Iranom o okončanju rata

N1 Info pre 31 minuta
FSB upozorava: Broj provokacija na granici Rusije sa zemljama NATO u porastu

FSB upozorava: Broj provokacija na granici Rusije sa zemljama NATO u porastu

Sputnik pre 10 minuta
Od ovih brojki Putin strepi! Britanska obaveštajna služba otkrila frapantne podatke: Evo koliko tačno vojnika je Rusija…

Od ovih brojki Putin strepi! Britanska obaveštajna služba otkrila frapantne podatke: Evo koliko tačno vojnika je Rusija izgubila od početka rata

Blic pre 26 minuta