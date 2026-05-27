Marćin Romanovski: Poljski političar optužen za korupciju viđen u Srbiji

Poljski Radio Zet i Njusvik objavili su sinoć nezvanično da je Romanovski dva puta viđen u Srbiji, preko koje je i pobegao iz Mađarske, posle pada mađarskog premijera Viktora Orbana, i jednom u Hrvatskoj, a poljski ministar unutrašnjih poslova i državne uprave Marćin Kjervinjski potvrdio je danas da je odbegli poslanik opozicione stranke Pravo i Pravda u Evropi.

"Blizu smo. Sve ukazuje na to da je u Evropi, u Evropskoj uniji. Izdat je evropski nalog za hapšenje Romanovskog i sve službe zemalja članica za njim tragaju", kazao je Kjervinjski poljskoj privatnoj televiziji TVN24.

Novinari Radija Zet i Njusvika u podkastu "U vezi s istragom" podsetili su da je novi mađarski premijer Peter Mađar kazao da sve ukazuje na to da je Romanovski iz Mađarske pobegao preko Srbije, dok je bivši ministar pravde Zbignjev Žobro optužen u istoj aferi sredio američku vizu i pobegao je u SAD preko Italije.

U podkastu su naveli da Romanovskom, za razliku od Žobre, ponestaje para, što komplikuje njegovo bekstvo a novi mađarski premijer Mađar i pre i posle imenovanja naglasio je da Mađarska više neće služiti kao utočište za korumpirane političare i prestupnike, kojima su azil dale mađarske vlasti u vreme Orbana.

Za Romanovskog koji tehnički može da se sakrije u Srbiji jer je zemlja kandidat u kojoj ne važi evropski nalog za hapšenje najveći problem osim novca biće ako se ostvari najava premijera Mađara da mu mađarske vlasti hitno oduzmu azil i ponište izbeglički, tzv. ženevski pasoš jer je i njemu i Žobru Poljska poništila putne isprave.

Žobro i Romanovski optuženi su u Poljskoj za zloupotrebu službenog položaja i osnivanje zločinačke grupe koja je mahinacijama sa tenderima za javne nabavke proneverila skoro 36 miliona evra iz državnog Fonda pravde za žrtve zločina upotrebljenih u kampanje da sada opozicioni konzervativni nacionalisti iz Prava i Pravde ostanu na vlasti.

I Žobro i Romanovski brane se da je to samo politička hajka i osveta vlade sadašnjeg premijera Donalda Tuska.