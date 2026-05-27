Racija u sedištu Socijalističke partije u Madridu zbog korupcije

Beta pre 57 minuta

 Španska policija pretražuje sedište vladajuće Socijalističke partije u okviru tekuće istrage o mogućim finansijskim malverzacijama, saopštila je danas Civilna garda.

Ta jedinica je navela da je policija upala u prostorije stranke premijera Pedra Sančesa zbog istrage Nacionalnog suda o optužbama za korupciju protiv bivšeg člana stranke umešanog u državnu kompaniju.

Racija na kancelariju u centru Madrida je još jedan udarac za Sančesovu stranku, čiji su članovi pogođeni nizom korupcionaških skandala.

Još jedan sud je prošle nedelje saopštio da istražuje bivšeg premijera Hosea Luisa Rodrigeza Sapatera zbog navodne trgovine uticajem i drugih mogućih zločina povezanih sa finansiranjem avio-kompanije tokom pandemije koronavirusa, što je on negirao.

(Beta, 27.05.2026)

Povezane vesti »

Racija policije Španije, upala u prostorije Sančezove stranke (FOTO)

Racija policije Španije, upala u prostorije Sančezove stranke (FOTO)

N1 Info pre 37 minuta
Madrid na nogama: Policija upala u centralu partije Pedra Sančeza zbog korupcionaške afere

Madrid na nogama: Policija upala u centralu partije Pedra Sančeza zbog korupcionaške afere

NIN pre 1 sat
Španska policija upala u prostorije Socijalističke partije u Madridu zbog istrage o malverzacijama

Španska policija upala u prostorije Socijalističke partije u Madridu zbog istrage o malverzacijama

Serbian News Media pre 57 minuta
Policija upala u centralu Sančezove stranke, pokrenuta istraga zbog nezakonitog finansiranja PSOE

Policija upala u centralu Sančezove stranke, pokrenuta istraga zbog nezakonitog finansiranja PSOE

Blic pre 1 sat
Racija u sedištu Socijalističke partije u Madridu zbog korupcije

Racija u sedištu Socijalističke partije u Madridu zbog korupcije

Radio sto plus pre 27 minuta
Racija u sedištu Socijalističke partije u Madridu zbog korupcije

Racija u sedištu Socijalističke partije u Madridu zbog korupcije

Pravo u centar pre 52 minuta
Velika racija u Madridu: Policija upala u sedište Sančezove stranke

Velika racija u Madridu: Policija upala u sedište Sančezove stranke

Nova pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Madridkorupcija

Svet, najnovije vesti »

Digitalni alati ključni u upravljanju komunalnim otpadom

Digitalni alati ključni u upravljanju komunalnim otpadom

RTV pre 22 minuta
NASA otkrila plan za bazu na Mesecu: Roveri, dronovi i prve misije kreću već ove godine

NASA otkrila plan za bazu na Mesecu: Roveri, dronovi i prve misije kreću već ove godine

Aero.rs pre 7 minuta
U Poljskoj hapšenja za lažne dojave zbog kojih je policija provalila i u stan predsednikove majke

U Poljskoj hapšenja za lažne dojave zbog kojih je policija provalila i u stan predsednikove majke

N1 Info pre 22 minuta
Jedna osoba poginula, devetoro nestalo nakon hemijske eksplozije u fabrici papira u SAD (FOTO)

Jedna osoba poginula, devetoro nestalo nakon hemijske eksplozije u fabrici papira u SAD (FOTO)

N1 Info pre 22 minuta
MOL se oglasio nakon što je izgubio od Hrvatske na arbitraži oko Ine

MOL se oglasio nakon što je izgubio od Hrvatske na arbitraži oko Ine

SEEbiz pre 12 minuta