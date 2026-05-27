Racija u sedištu Socijalističke partije u Madridu zbog korupcije

Španska policija pretražuje sedište vladajuće Socijalističke partije u okviru tekuće istrage o mogućim finansijskim malverzacijama, saopštila je danas Civilna garda.

Ta jedinica je navela da je policija upala u prostorije stranke premijera Pedra Sančesa zbog istrage Nacionalnog suda o optužbama za korupciju protiv bivšeg člana stranke umešanog u državnu kompaniju.

Racija na kancelariju u centru Madrida je još jedan udarac za Sančesovu stranku, čiji su članovi pogođeni nizom korupcionaških skandala.

Još jedan sud je prošle nedelje saopštio da istražuje bivšeg premijera Hosea Luisa Rodrigeza Sapatera zbog navodne trgovine uticajem i drugih mogućih zločina povezanih sa finansiranjem avio-kompanije tokom pandemije koronavirusa, što je on negirao.