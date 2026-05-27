Skaj prepiska: Tepić tvrdi da tužilaštvo Srbije ne reaguje

"Taman posla da tužilaštvo Srbije pozove 'Aleka i Andreja' da ih malo propita o povezanosti sa mafijom koja trguje drogom, oružjem, ubija. Kako ti kriminalci uredno ulaze u Vladu Srbije, kažu da je 'pola Vlade na kokainu' - deo uhapšen na osnovu Skaja u Francuskoj, gomila i u Crnoj Gori, samo u Srbiji ništa", objavila je Tepić na informaciju iz Crne Gore.

Osnovni sud u Podgorici odbacio je zahtev brata predsednika Srbije Andreja Vučića da mu Vijesti i njihovi urednici i novinari solidarno isplate 5.000 evra zbog povrede časti, ugleda i dostojanstva zbog objavljivanja skaj prepiske između uhapšenih i odbeglih kriminalaca u kojoj se, navodno, pominje i brat predsednika.

Sud je ocenio da je on, kao javna ličnost i aktivni učesnik u političkom životu, osoba koja mora "trpeti širi stepen javne kritike i interesa javnosti".

Tepić je dodala da je pre godinu dana objavila skaj prepisku u kojoj se, pored braće Vučić, intenzivno pominju i Novak Nedić, Relja i Boki sa Vračara iz Dunav osiguranja.

"Ovu skaj prepisku poseduje i glavni javni tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić, ali i ovaj skaj još drži u fioci!?", navela je ona i dodala da godinama ukazuje na povezanosti vlast sa kriminalom dok "tužilaštvo Srbije ne sme ni da mrdne, za razliku od svojih crnogorskih kolega koji uveliko sude i sudijama i tužiocima i policajcima i funkcionerima" zahvaljujući dešifrovanim skaj prepiskama.