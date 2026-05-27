U urušavanju hemijskog rezervoara u američkoj državi Vašington, poginula jedna osoba, devet nestalo

Veliki hemijski rezerovar, sa oko milion galona (oko 3,7 miliona litara) jako korozivne tečnosti, urušio se juče kraj fabrike papira u američkoj saveznoj državi Vašington, kada je poginuo najmanje jedan radnik, a devetoro se vode kao nestali, rekle su vlasti koje su dodale da nema nade da se tih devet ljudi spasu.

Po navodima vlasti nema pretnje za javnost.

Još devet ljudi je povređeno, neki od njih teško, u incidentu u fabrici Nipon Dajnavejv Pakidžing (Nippon Dynawave packaging Co) u Longvjuu, a razlog za nesreću je za sada nepoznat.

"U ovom trenutku nismo upoznati sa tim da ima još spašavanja", rekao je šef vatrogasne jedinice Kovlic Skot Goldstin na konferenciji za novinare sinoć, tokom koje su zvaničnici stalno govorili o trenutnoj situaciji.

Spasavanje neće biti nastavljen do danas ujutro po lokalnom vremenu, kada hitne službe planiraju da rade na stabilizaciji urušenog rezervoara, u kojem se još uvek nalazi oko 90.000 galona (više od 340.000 litara) hemijske mešavine poznate kao 'bela lužina', a zatim da tragaju za nestalima, rekao je Goldstin.

Prema vlastima povrede se kreću od manjih do kritičnih, neki ljudi imaju opekotine ili povrede od udisanja hemikalija. Među povređenim je i jedan vatrogasac.

Zvaničnici su rekli da će raditi samo tokom dana, zato što postoji rizik da iscuri još opasne tečnosti i da rezervoar potpuno kolabira. Rečeno je da će se tek danas videti kako može da se stabilizuje rezevoar.

Pomenuta fabrika papira nalazi se pored reke Kolumbija u Longvjuu, gradu od oko 38.000 stanovnika. Fabrika zapošljava oko 1.000 ljudi i potiče iz 1953. Locirana je u industrijskoj zoni gde se nalaze druge firme za drvenu građu, papir, i hemikaije i veoma je važna za tu zajednicu.

Incident se dogodio u vreme kada je u Južnoj Kaliforniji evakuisano hiljade ljudi zbog oštećenog hemijskog rezervara u vazduhoplovnom postrojenju. Sva naređenja za evakuaciju su ukinuta sinoć za stanovnike koji žive oko tog pogona.

(Beta, 27.05.2026)