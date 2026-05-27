Uhapšeno 26 osoba zbog sumnje da su oštetili budžet Srbije za oko 203 miliona dinara
Policija je uhapsila 26 osoba zbog sumnje da su pranjem novca, poreskom utajom, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim delima pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili budžet Srbije i pravna lica za oko 203 miliona dinara, saopšteno je danas.
Oni su uhapšeni po nalozima posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije viših javnih tužilaštava u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).
Osumnjičeni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnim tužilaštvima.
Više javno tužilaštvo u Nišu saopštilo je da su na teritoriji koja spada u njihovu nadležnost uhapšene 23 osobe u šest različitih predmeta.
U saopštenju se dodaje da su ta hapšenja nastavak akcije započete 21. maja kada je uhapšen bivši gradonačelnik Bora A.M. i još šest osoba zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.
(Beta, 27.05.2026)