Vučić o nabavci naoružanja: Neki su nas nekada uslovljavali, a Kinezi nisu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da država sa svima razgovara o vojnom naoružanju, kao i da je o tome razgovarano sa kineskim rukovodstvom tokom njegove višednevne posete toj zemlji.

Vučić je u Šangaju rekao za Radio-televiziju Srbije da je Srbija vojno neutralna, a uradila je "mnogo toga za vojsku, a trguje i dalje".

"Velika nas tu pojačanja (čekaju) što se tiče naše vojske, vezano za Francusku, Rusiju, Izrael, naravno i za Kinu. Verujem da ćemo otvoriti i neke druge stvari u budućnosti. Neki su nas nekada uslovljavali, ovi ljudi nisu", kazao je on o svojim domaćinima u Kini.

Ocenio je da je Vojska Srbije mnogo jača nego što je ikada bila i da će to tek biti, a da Srbija to ne čini jer ima bilo kakve agresivne namere, već da bi se branila.

"Naša brojčano nevelika armija je veoma snažna, veoma moćna i strahovite udarce bi zadala svakom agresoru, svakom potencijalnom osvajaču. Verujemo da se to neće dogoditi jer naša politika je mir", kazao je Vučić.

(Beta, 27.05.2026)